В Кузбассе женщина избила сковородой мужчину, который хотел украсть продукты

Фото: телеграм-канал "Полиция Кузбасса"

В городе Топки Кемеровской области сотрудница магазина избила сковородой 63-летнего мужчину, который хотел украсть товар и продукты. Об этом сообщило региональное ГУ МВД в телеграм-канале.

В социальных сетях распространилось видео, на котором видно происшествие. Тем временем в ведомстве отметили, что в дежурную часть ОМВД по Топкинскому муниципальному округу об инциденте не поступало информации.

Место и участников инцидента установили при дальнейшей проверке. Правоохранители выяснили, что мужчина хотел украсть сковороду и продукты. Однако сотрудница догнала его на крыльце магазина и ударила мужчину сковородой, выпавшей из его куртки.

В отношении женщины составили протокол по статье 20.1 части 1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Ей грозит штраф до тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, правоохранители возбудили дело по статье 6.1.1 КоАП РФ "Побои". Мужчине предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу.

Полиция также расследует нарушение по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ о мелком хищении. Мужчине может быть назначен штраф до пятикратной стоимости похищенного, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.

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