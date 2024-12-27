Москвич получил условный срок за продажу искусственной шубы под видом норки

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Головинский суд столицы приговорил к двум годам условно москвича, который продал пенсионерке искусственную шубу под видом натуральной из норки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

В материалах указано, что летом 2024 года житель Москвы Андрей Балашов на остановке около станции метро "Ховрино" подошел к пожилой женщине Янине Золотовой и в ходе разговора предложил подвезти ее до дома. Она согласилась, по дороге Балашов показал ей шубу, рассказав, что она сшита из натурального меха норки. За нее он попросил у пенсионерки 100 тысяч рублей.

Поднявшись в квартиру, Золотова отдала мужчине 50 тысяч рублей, поскольку больше у нее не было. Спустя время она заметила, что шуба сделана из искусственного меха, и обратилась в полицию.

Против Балашова возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Назначенная экспертиза также подтвердила, что проданная шуба была не из натурального меха.

Кроме того, выяснилось, что мужчина ранее был осужден на четыре года колонии за мошенничество в крупном размере, но освободился весной 2023 года. Он добровольно возместил пострадавшей имущественный ущерб и моральный вред, полностью признал вину и раскаялся.

Ранее мошенники похитили у москвички деньги под предлогом продажи якобы старинных монет. Они убедили ее в том, что нуждаются в покупке билетов домой, в связи с чем и занимаются продажей. Поверив аферистам, женщина обналичила 85 тысяч рублей, отдала им и взамен получила 17 сувенирных копий монет.

Позже она поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию. Правоохранители смогли установить личность одного из преступников, розыск второго продолжается.