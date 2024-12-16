Мошенники похитили у москвички деньги под предлогом продажи старинных монет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Мошенники похитили у москвички деньги под предлогом продажи якобы старинных монет, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Один из злоумышленников заранее приобрел сувенирные копии этих монет. В дальнейшем он и его соучастник представились потерпевшей бывшими работниками стройки, которые якобы нашли старинные монеты и пытаются продать их, чтобы заработать средства на покупку билетов домой. Пострадавшая не сразу поверила злоумышленникам, но все же поддалась на их уговоры и согласилась приобрести монеты за 3 тысячи рублей.

Однако мошенники оказались недовольны этим предложением. Тогда один из них заявил, что в покупке билетов нуждается вся бригада рабочих, которая состоит из 17 человек. Преступник убедил женщину в том, что некий "злой мастер" может отнять у рабочих старинные монеты и присвоить их.

"Они выглядели испуганными, даже забитыми, но безобидными, я их пожалела и не приняла за мошенников", – приводит пресс-служба слова потерпевшей.

В результате длительного диалога преступники убедили женщину снять с карты 85 тысяч рублей и передать их им. Взамен мошенники отдали ей 17 сувенирных монет.

Позже пострадавшая решила изучить информацию о своем приобретении в Интернете. В Сети она обнаружила истории других людей о подобном обмане и только тогда поняла, что стала жертвой мошенничества.

К настоящему времени правоохранители сумели установить личность одного из преступников. Сделать это удалось благодаря камерам городского видеонаблюдения. Кадры самого преступления обнаружить так и не удалось, однако на камерах были зафиксированы приметы мошенника. На этом видео злоумышленник и его подельник покидали место происшествия.

Мужчине предъявили обвинение по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину". Сотрудники правоохранительных органов продолжают розыск второго фигуранта. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее полицейские задержали в Москве пособника мошенников, которые обманули российскую актрису на четыре миллиона рублей. Женщине позвонил неизвестный, представившийся правоохранителем. Он заявил, что деньги на счетах москвички могут использоваться для финансирования экстремизма и терроризма, поэтому для защиты сбережений их необходимо обналичить и передать якобы для хранения в ЦБ России. Задержанный участвовал в преступлении в качестве курьера.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, фигурант заключен под стражу. Полицейские устанавливают всех соучастников преступления.

