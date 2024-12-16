РИА Новости: в Москве пенсионерка отдала мошенникам 146 миллионов рублей

Фото: 123RF/kostsov

В Москве пенсионерка отдала телефонным мошенникам более 146 миллионов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, аферисты позвонили женщине и убедили ее, что для сохранности ее средств необходимо обналичить и передать деньги мошенникам. В результате пенсионерка на протяжении нескольких дней снимала деньги со своих счетов и передавала их злоумышленникам через курьеров.

При этом, по данным телеграм-канала Baza, женщине звонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником ФСБ. Он заявил пенсионерке, что ей грозит уголовное дело за то, что с ее счетов кто-то якобы пытался перевести деньги на финансирование ВСУ. Мошенник предложил сотрудничать со следствием и передать обналиченные средства "сотрудникам ФСБ и Центробанка" во дворе своего дома.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В последнее время участились случаи телефонного мошенничества с использованием номеров, идентичных номерам ФСБ РФ. Как рассказали в ЦОС ФСБ России, аферисты, представляющиеся сотрудниками органов безопасности, убеждают жертву перевести средства на "безопасный счет" или срочно их обналичить и передать курьеру для якобы сохранности или оказания помощи оперативникам в раскрытии экономического преступления.

Кроме того, злоумышленники часто используют схему вымогательства в обмен на закрытие якобы возбужденных дел в отношении граждан и членов их семей, заявили в ведомстве.