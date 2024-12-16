Полиция задержала пособника мошенников, обманувших актрису на 4 млн руб

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Полицейские задержали в Москве пособника мошенников, которые обманули российскую актрису на четыре миллиона рублей. Об этом официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в телеграм-канале.

Как рассказала Волк, женщине позвонил неизвестный, представившийся правоохранителем. Он заявил, что деньги на счетах москвички могут использоваться для финансирования экстремизма и терроризма, поэтому для защиты сбережений их необходимо обналичить и передать якобы для хранения в ЦБ России.

Жертва обмана, следуя инструкциям мошенников, сняла со своих счетов четыре миллиона рублей и в условном месте передала их незнакомцу, который назвал кодовую фразу. Спустя время актриса поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, пояснила представитель МВД.

Волк отметила, что пособника мошенников, забравшего деньги у потерпевшей, задержали в одном из хостелов. Им оказался житель Новосибирска. По его словам, он передал похищенные средства другому соучастнику, получив в качестве вознаграждения 45 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, фигурант заключен под стражу. Полицейские устанавливают всех соучастников преступления.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, жертвой обмана стала народная артистка России Раиса Рязанова.

Ранее столичная пенсионерка отдала мошенникам свыше 146 миллионов рублей. Согласно предварительной информации, аферисты позвонили женщине и убедили ее, что для сохранности сбережений надо их обналичить и передать курьеру. В результате пенсионерка на протяжении нескольких дней снимала деньги со своих счетов и передавала их злоумышленникам через курьеров.