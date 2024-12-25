Мосжилинспекция предупредила об активизации мошенников перед Новым годом

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Активность мошенников возрастает перед новогодними праздниками, предупредили в Мосжилинспекции. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

В это время жильцов проще застать дома, а из-за праздников люди теряют бдительность. Злоумышленники могут обходить квартиры, настойчиво звонить, рассылать письма с рекламой и даже отправлять поддельные уведомления от управляющих фирм и поставщиков коммунальных услуг.

Один из москвичей обратился в инспекцию с обращением, что ему прислали уведомление о якобы срочной замене квартирных автоматических выключателей. Для усиления эффекта преступники наносят на письма штампы "Повторное", чтобы побудить граждан на необдуманные действия.

Поэтому специалисты призвали не попадать на уловки подобных мошенников и не заказывать у них коммерческие услуги по замене выключателей и подобных работ.

Ранее эксперты рассказывали, что мошенники активизируются перед Новым годом, используя в своих целях нейросети. Для хищения денег все чаще используются дип-фейки. Образцы голоса преступники добывают при помощи общения с жертвами, либо просто взламывая аккаунты.

