Эксперт Максимова: фальшивые открытки могут перенаправлять на поддельные сайты

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Новогодние открытки в мессенджерах могут перенаправлять пользователей на поддельные сайты, а также привести к вирусам и потере личных данных. Об этом в беседе с RT заявила доктор технических наук, заведующая кафедрой интеллектуальных систем информационной безопасности РТУ МИРЭА Елена Максимова.

Как отметила эксперт, мошенники активно используют сезон праздников для распространения вредоносного программного обеспечения (ПО) и применения мошеннических схем. Рассылка фальшивых открыток является одним из наиболее распространенных методов.

"При открытии такого сообщения пользователь рискует загрузить на свое устройство вирус, троянскую программу или другой зловредный код, а мошенники могут украсть личные данные пользователя, включая пароли, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию", – сказала Максимова.

По ее словам, вредоносные программы также могут блокировать доступ к устройству и требовать платы за восстановление данных.

Кроме того, мошенники могут использовать зараженное устройство для рассылки спама или участия в ботнетах – сетях компьютеров, управляемых удаленно для проведения атак на другие системы. Также фальшивые открытки могут перенаправлять пользователей на поддельные сайты.

Эксперт посоветовала не открывать подозрительные сообщения и проверять ссылки перед открытием.

"Даже если сообщение пришло от знакомого, убедитесь, что ссылка ведет на надежный сайт. Мошенники часто подделывают URL-адреса, делая их похожими на настоящие", – подчеркнула Максимова.

Ранее москвичей призвали к бдительности на фоне активизации мошенников. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы напомнили, что мошеннические схемы постоянно меняются.

Злоумышленники могут выяснить возраст, профессию и уровень дохода своей жертвы, чтобы на основании этой информации выбирать схему, которая вызовет меньше подозрений и лучше повлияет на конкретного человека.