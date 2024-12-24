"Коммерсант": в России могут запретить аудиозвонки в мессенджерах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Голосовые звонки и вызовы в мессенджерах могут запретить в России, так как ими активно пользуются мошенники. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания уверены, что Роскомнадзор (РКН) и Минцифры сейчас изучают два варианта для решения этой проблемы, включая полный запрет звонков через такие сервисы, а также блокирование заграничного голосового трафика. Минцифры при этом опровергло разработку нормативных актов, которые бы ограничивали такие функции.

Сейчас, по словам журналистов, доля мошеннических звонков в мессенджерах составляет 40%, а 70% от них поступают из иностранных государств.

Технически Роскомнадзор может начать блокировать звонки, если они будут нарушать требования российских законов, заявил в беседе с RT член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Но для этого должны быть веские основания, согласованные с отраслью.

"Должен быть разработан комплекс требований к иностранным мессенджерам с точки зрения пропуска звонков для защиты граждан от мошенников", – сказал депутат.

Так, приложения должны давать возможность пользователю самому ограничивать те или иные звонки, включая те, которые приходят из-за границы, а также от незнакомых номеров.

В подобном случае РКН может ввести временный запрет на все звонки до момента, пока компании не выполнят данные требования. По другому варианту развития событий, уверен Немкин, блокировка звонков из иностранных государств будет выполняться автоматически. Однако, призвал он, гражданин должен выбирать, принять или отклонить такой звонок.

Ранее депутат Олег Матвейчев допустил блокировку мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), так как разработчики не контактируют с российскими правоохранителями. Также через это приложение могут действовать террористы и экстремисты.



В это же время депутат Сергей Боярский назвал эти сведения слухом, так как никаких дополнительных данных, кроме внесения WhatsApp в реестр организаторов распространения информации, нет.

