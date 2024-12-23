Депутат Боярский назвал слухами предположения о блокировке WhatsApp в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Председатель комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с ТАСС назвал слухами предположения СМИ о возможной блокировке мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) в России.

На данный момент, как он утверждает, никакой дополнительной информации нет. Он напомнил, что актуальными остаются лишь данные о включении Роскомнадзором мессенджера в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

Между тем депутаты Госдумы считают высокой вероятность блокировки WhatsApp. По словам зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева, дело в том, что через мессенджер действуют экстремистские и террористические организации. При этом у WhatsApp нет никакого контакта с российскими правоохранительными органами, уточнил он.

С ним согласен зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, последние события с блокировкой Viber являются подтверждением того, что вероятность блокировки WhatsApp возрастает. В то же время он заметил, что если компания начнет соблюдать российское законодательство, то ее не будут ограничивать.

