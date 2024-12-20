Роскомнадзор внес WhatsApp в реестр организаторов распространения информации

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Роскомнадзор принудительно внес мессенджер WhatsApp в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российское ведомство.

В РКН добавили, что сервисы, являющиеся де-факто организаторами распространения информации, признаются такими де-юре и включаются в реестр ОРИ в соответствии с законодательством РФ.

Ранее в Роскомнадзоре объяснили, что основанием для мер в отношении видеохостинга YouTube являются нарушения российских законов, а выбор инструментов для мотивации их соблюдения остается за Россией.

РКН также опроверг информацию о том, что будет собирать информацию о пользователях, заходящих на заблокированные в РФ интернет-сайты. Данные о личных устройствах пользователей собираться не будут, так как они не требуется для противодействия угрозам, отметили в ведомстве.