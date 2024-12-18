18 декабря, 23:56Технологии
РКН не будет собирать данные о пользователях за попытки обхода блокировок
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Роскомнадзор (РКН) опроверг информацию о том, что будет собирать информацию о пользователях, заходящих на заблокированные в РФ интернет-сайты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Ранее СМИ сообщали, что Роскомнадзор планирует контролировать попытки пользователей получить доступ к заблокированным ресурсам. Согласно проекту приказа, имеющие лицензию на оказание услуг связи операторы будут обязаны предоставлять РКН информацию, которая позволит идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что данный проект подразумевает сбор сетевых адресов, использующихся операторами связи в различных субъектах РФ для актуализации правил фильтрации, чтобы противодействовать компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам.
Информация о личных устройствах пользователей собираться не будет, так как она не требуется для противодействия угрозам, уточнили в РКН.
В Госдуме уже объясняли, что контроль обхода блокировок Роскомнадзором будет касаться только тех, кто заходит на ресурсы, представляющие опасность для государства и граждан РФ.
Депутаты подчеркивали, что если будут введены штрафы, то они коснутся не граждан, а юридических лиц – ресурсов, которые предоставляют соответствующие услуги, всевозможных VPN-сервисов.
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