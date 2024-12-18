Депутат Свинцов: контроль обхода блокировок Роскомнадзором не затронет обычных граждан

Фото: depositphotos/jannystockphoto

Контроль обхода блокировок Роскомнадзором (РКН) будет касаться только тех, кто заходит на ресурсы, представляющие опасность для государства и граждан РФ. Об этом Москве 24 рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Ранее "Ведомости" сообщили, что Роскомнадзор планирует контролировать попытки пользователей получить доступ к заблокированным ресурсам. Согласно проекту приказа, имеющие лицензию на оказание услуг связи операторы будут обязаны предоставлять РКН информацию, которая позволит идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете.

(принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ и признана экстремистской. – Прим. ред.) . Речь идет о тех источниках информации или связи с теми точками, откуда приходят определенные указания врагам нашей страны, которые находятся на территории РФ.

Андрей Свинцов зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Спецслужбам абсолютно неинтересно, кто смотрит рилсы в Instagram. Речь идет о тех источниках информации или связи с теми точками, откуда приходят определенные указания врагам нашей страны, которые находятся на территории РФ.

"Везде стоят разные системы. Поэтому видно, на какие сервера идут обращения, через какие хабы вся эта информация проходит, какие VPN используются. То есть при желании наши спецслужбы, РКН это все видят, контролируют. Поэтому, как только появляются какие-то новые системы попыток обхода действующего законодательства, конечно, все это видно", – указал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что если будут введены штрафы, то они коснутся не граждан, а юридических лиц – ресурсов, которые предоставляют соответствующие услуги, всевозможных VPN-сервисов.

Ранее Роскомнадзор заблокировал на территории РФ мессенджер Viber из-за нарушения требования законодательства РФ. В ведомстве пояснили, что на площадке размещалась противоправная информация. По словам депутата ГД Антона Немкина, иностранные спецслужбы могут использовать Viber для вербовки людей, поскольку мессенджер позволяет анонимно связываться с потенциальными кандидатами, а шифрование сообщений минимизирует риск перехвата переписки.