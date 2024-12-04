Роскомнадзор ограничил доступ к сайту с аниме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Роскомнадзоре (РКН) ограничили доступ к сайту для просмотра аниме jut.su, следует из данных на сайте ведомства.

На сайте были размещены аниме "Наруто", "Ван Пис", "Блич" и другие.

"Искомый ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ", – говорится в реестре доменных имен и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено.

Между тем в Роскомнадзор пока не поступали решения, связанные с блокировкой в России игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В РКН напомнили, что по статьям 15.1 и 15.3 закона № 149-ФЗ ведомство имеет право ограничить доступ к противоправным сведениям на основании решений суда о признании информации запрещенной и вердикта уполномоченных органов.