РКН сообщил, что испытания устойчивости Рунета не повлияют на доступ в Сеть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Запланированные испытания для проверки стабильности работы Рунета, которые Роскомнадзор (РКН) проведет совместно с операторами, не отразятся на доступе пользователей к глобальной Сети. Об этом сообщило ведомство, передает РИА Новости.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что Центральный банк России направил в банки страны уведомление о том, что РКН планирует провести в декабре учения по отключению доступа к зарубежному сегменту интернета на территории некоторых регионов России.

В пресс-службе сообщили, что цель учений – проверить, насколько инфраструктура российского сегмента способна обеспечить доступность ключевых зарубежных и отечественных сервисов в случае намеренного внешнего вмешательства. Также ведомство собирается выявить системы, на которые такое подключение влияет.

Там также подчеркнули, что проверка готовности ключевых систем, обеспечивающих стабильность работы Рунета, проводится ежегодно. План проведения учений был утвержден Минцифры РФ после согласования с ФСБ и РКН.

Между тем РКН не планирует ограничивать доступ к видеостриминговому сервису Twitch из-за отказа удалить запрещенный контент и игнорирования требований ведомства. В пресс-службе напомнили, что Twitch уже не раз привлекался к административной ответственности за неудаление запрещенной информации. Так, суд постановил от компании выплатить штраф в размере 40 миллионов рублей.