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Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube. Об этом "России 1" рассказал руководитель "Мосфильма" Карен Шахназаров.

Встреча главы государства с Шахнозаровым состоялась накануне. Народный артист презентовал проекты "Мосфильма" и представил данные о росте прибыли за три года.

"Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости. <...> Он выслушал и сказал: "Я разберусь, я посмотрю", – отметил глава "Мосфильма".

Между тем Роскомнадзор (РКН) видит снижение трафика YouTube в России у операторов из-за проблем с оборудованием Global Cache от Google, заявил ранее глава ведомства Андрей Липов. Большое количество серверов Google не поддерживаются и не модернизируются после ухода компании из России. В связи с этим техника пришла в упадок, а также частично оказалась отключена, объяснил эксперт.

