РКН зафиксировал падение трафика YouTube у российских операторов

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Роскомнадзор (РКН) видит снижение трафика YouTube в России у операторов из-за проблем с оборудованием Global Cache от Google, заявил глава ведомства Андрей Липов. Об этом сообщает ТАСС.

У российских аналогов видеохостинга VK и Rutube РКН отметил рост трафика.

По словам Липова, падение трафика YouTube произошло из-за того, что большое количество серверов Google не поддерживаются и не модернизируются после ухода компании из России. В связи с этим техника пришла в упадок, а также частично оказалась отключена.

Ранее стало известно, что аудитория YouTube уменьшилась на 5 миллионов человек за год, до 47 миллионов пользователей. Снижение спроса связывают с замедлением работы видеохостинга на территории России и, соответственно, переходом российских пользователей на другие сервисы.

Однако, по мнению экспертов, YouTube обладает большим контентным объемом, который поможет ему сохранить аудиторию на данном этапе.