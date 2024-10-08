Rutube сообщил о проблемах с переносом видео с YouTube

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Пользователи видеоплатформы Rutube испытывают трудности с переносом контента с YouTube, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской платформы.

Как отметили в компании, сервис блокирует этот процесс с российских и даже зарубежных IP-адресов.

"Проблема с переносом контента с YouTube действительно существует, так как сервис блокирует этот процесс с российских и даже зарубежных IP-адресов, обычно бан появляется в течение 12 часов", – пояснили в Rutube.

В компании добавили, что ситуация контролируется. Также делается все возможное для беспрепятственной загрузки контента.

Rutube запустил функцию переноса контента с YouTube в августе этого года. Обычно этот процесс занимает несколько часов, в некоторых случаях перенос может длиться от двух до пяти дней.

Между тем в работе Rutube 6 сентября были зафиксированы сбои. За сутки об ошибках сообщили 1 345 пользователей. Больше всего жалоб поступило из Москвы – 27%, Санкт-Петербурга – 9% и Московской области – 5%.

Позже работа видеохостинга была полностью восстановлена. Впоследствии в пресс-службе платформы сообщили, что Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года.