Фото: ТАСС/Роман Пименов

Работа национального видеохостинга Rutube полностью восстановлена. Об этом со ссылкой на пресс-службу платформы сообщает ТАСС.

"Работа Rutube полностью восстановлена. Мы работаем в штатном режиме", – указано в сообщении.

Ранее в работе Rutube зафиксировали сбои. За последние сутки об ошибках сообщили 1 345 пользователей.

Больше всего жалоб поступило из Москвы – 27%, Санкт-Петербурга – 9% и Московской области – 5%.

Впоследствии в пресс-службе платформы сообщили, что Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года.