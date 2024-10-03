В Молдавии были заблокированы Yandex, Rutube и "Дзен"

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В Молдавии заблокировали еще пять сайтов по запросу Службы информации и безопасности (СИБ). Об этом сообщил крупнейший интернет-провайдер в республике Orange.

В числе заблокированных веб-страниц в том числе оказались Yandex, Rutube и "Дзен".

Ранее СИБ Молдавии решила заблокировать в стране сайты РИА Новости, "Независимой газеты" и ряда других СМИ. В список также попали nuacum.eu, gazetacrimea.ru, crimea.gov.ru, crimea.ria.ru, crimea24tv.ru.

До этого компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заблокировала в своих приложениях RT и медиагруппу "Россия сегодня". Поводом для этого послужили новые санкции, введенные против них Минфином США.