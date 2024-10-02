Приложение Rutube пропало из Google Play

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Приложение национального видеохостинга Rutube пропало из Google Play, сообщает ТАСС.

При поиске приложения в магазине для Android отображается лишь "Rutube детям" и "Студия Rutube". Помимо этого, у части пользователей Smart TV приложение видеохостинга не работает.

В пресс-службе Rutube сообщили, что Google Play пытается заблокировать приложение почти во всех странах, кроме США.

В работе Rutube 6 сентября были зафиксированы сбои. За сутки об ошибках сообщили 1 345 пользователей. Больше всего жалоб поступило из Москвы – 27%, Санкт-Петербурга – 9% и Московской области – 5%.

Позже работа видеохостинга Rutube была полностью восстановлена. Впоследствии в пресс-службе платформы сообщили, что Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года.

