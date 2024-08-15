15 августа, 20:08Технологии
Rutube запустил функцию переноса видео с YouTube
Фото: depositphotos/Djemphoto
Видеохостинг Rutube запустил новую функцию переноса видео с YouTube. За раз автор сможет переместить до двух тысяч видео, передает РИА Новости.
По данным видеохостинга, обычно этот процесс занимает несколько часов. В некоторых случаях перенос может длиться от двух до пяти дней.
Отдельное поле для включения импортирования видео с другой площадки появилось в разделе "Настройка канала". При этом для переноса автору необходимо подтвердить факт владения каналом. Кроме того, размер одного видео не должен превышать 25 гигабайт, а его длительность – пяти часов. Ролик не должен быть приватным или иметь любые другие ограничения на YouTube.
3 августа YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве почти во всех браузерах, которые работают в России в десктопной версии. Эта проблема наблюдалась при попытке открыть YouTube через Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Mi Browser.
Позже сервис перестал работать у россиян на компьютерах. При попытке открыть YouTube браузер уведомлял пользователя об отсутствии соединения. Некоторым пользователям браузер выдавал ошибку или постоянную загрузку.
В свою очередь, депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал, что в России не планируют принудительно блокировать видеохостинг. По его словам подобный сценарий даже не рассматривается, поскольку ответные действия не должны допускать причинения вреда россиянам.
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