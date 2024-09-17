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17 сентября, 16:08

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Депутат ГД Горелкин: скорость работы YouTube зависит от пропускной способности сетей

В ГД назвали причины разной скорости YouTube в сетях провайдеров кабельного интернета

Фото: 123RF/photobyphotoboy

Скорость работы YouTube в мобильных сетях провайдеров кабельного интернета отличается из-за сразу нескольких факторов, написал депутат Госдумы Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

По его словам, это он выяснил после консультации с экспертами. В частности, причинами стали разная пропускная способность сетей, недостаточная вычислительная мощность серверов Google и различные политики корпорации в отношении доступа к мобильной и браузерной версиям видеохостинга.

Горелкин добавил, что большинство кэширующих серверов Google, установленных на узлах российских операторов связи, требуют обновления, однако это невозможно, поскольку формально корпорация в России больше не присутствует, а санкции правительства США не позволяют ей работать с российскими контрагентами.

"Так что рано или поздно все это оборудование просто перестанет работать. И здесь я больше переживаю даже не за YouTube, а за стабильность операционной системы Android, которая тоже во многом зависит от этих серверов", – сказал парламентарий.

YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве почти во всех браузерах в России 3 августа. О сбоях сообщали как пользователи мобильных устройств на iOS и Android, так и обладатели ПК.

Позже у ряда российских пользователей начала работать браузерная версия YouTube. Видеозаписи начали воспроизводиться в мобильной и декстопной версии приложения, писали СМИ.

Между тем член комитета ГД по информационной политике Антон Немкин объяснил, что в России не рассматривают вариант принудительной блокировки видеохостинга. При этом специалисты призвали россиян не скачивать программы – аналоги YouTube, так как те могут испортить компьютер или украсть личные данные.

Российские операторы связи решили самостоятельно ускорить YouTube

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