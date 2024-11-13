РКН не планирует ограничивать доступ к Twitch

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Роскомнадзор (РКН) не планирует ограничивать доступ к видеостриминговому сервису Twitch из-за отказа удалить запрещенный контент и игнорирования требований ведомства. Об этом сообщила пресс-служба РКН, передает РИА Новости.

Ведомство также потребовало удалить пронаркотический контент, а также информацию, которая не соответствует действительности. Роскомнадзор предупредил, что вышеперечисленные публикации внесены в реестр запрещенной информации.

При этом в пресс-службе напомнили, что Twitch уже не раз привлекался к административной ответственности за неудаление запрещенной информации. Так, суд постановил от компании выплатить штраф в размере 40 миллионов рублей.

Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили, что Twitch могут заблокировать в России по причине игнорирования сервисом "многомиллионных штрафов" из-за неудаления запрещенной информации.

С начала года платформа была несколько раз оштрафована. В конце января Таганский суд Москвы оштрафовал Twitch на 3 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент второй раз за месяц. Также в начале августа сервис обязали выплатить 5 миллионов рублей за невыполнение требований Роскомнадзора.

Тем временем 8 октября в РФ был заблокирован мессенджер Discord за нарушение требований российского закона. По данным Роскомнадзора, сервис использовался в террористических и экстремистских целях, для вербовки граждан, продажи наркотических средств и размещения противоправной информации.

