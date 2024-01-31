Суд в Москве вновь оштрафовал видеосервис Twitch за запрещенный контент

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Таганский суд Москвы оштрафовал сервис Twitch за отказ удалить запрещенный контент второй раз за месяц. Назначен штраф в размере 3 миллионов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

В ведомстве уточнили, что компанию Twitch Interactive признали виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации в случае, когда обязанность по удалению такой информации предусмотрена российским законодательством").

В декабре прошлого года мировой судья в Москве оштрафовал Twitch на 4 миллиона рублей за отказ подчиниться предписанию Роскомнадзора, которое было выдано ранее. Требования регулятора не уточнялись.

Кроме того, в сентябре суд оштрафовал Twitch на 13 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные граждан РФ. Представитель сервиса на слушание не пришел, присутствовал только юрист Роскомнадзора.

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