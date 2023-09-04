Tinder и Twitch оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян

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Мировой судья 422-го судебного участка столичного Таганского района выписал штраф на 10 миллионов рублей компании Match Groop LLC, которая является владельцем сайта знакомств Tinder, за повторный отказ локализовать данные россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

"Признать Match Groop LLC виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ", – заявил судья Тимур Вахрамеев.

Этот же суд также оштрафовал на 13 миллионов рублей платформу для стриминга Twitch за повторный отказ локализовать персональные данные граждан РФ. Представитель сервиса на слушание не пришел, присутствовал только юрист Роскомнадзора.

Приложение для знакомств перестало работать в России в июне. Tinder пропал из магазинов приложений Play Market и AppStore.

В июле Twitch обязали выплатить 4 миллиона рублей за неудаление запрещенного в России контента. Протокол на платформу был составлен в связи с отказом убрать фейковую информацию о спецоперации на Украине.

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