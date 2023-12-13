Суд оштрафовал Twitch на 4 млн рублей

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Мировой судья в Москве оштрафовал Twitch на 4 миллиона рублей за отказ подчиниться предписанию Роскомнадзора, которое было выдано ранее. Требования регулятора не уточняются. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда Москвы.

Отмечается, что сервис признали виновным по статье 19.7.10-4 КоАП РФ ("Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ").

Компании грозил штраф в размере 6 миллионов рублей.

В сентябре суд оштрафовал Twitch на 13 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные граждан РФ. Представитель сервиса на слушание не пришел, присутствовал только юрист Роскомнадзора.

В июле Twitch обязали выплатить 4 миллиона рублей за неудаление запрещенного в России контента. Протокол на платформу был составлен в связи с отказом убрать фейковую информацию о спецоперации на Украине.

Роскомнадзор заявил, что не причастен к сбою в работе Google