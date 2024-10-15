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15 октября, 16:23

Политика

Steam удалил еще 11 страниц с запрещенным контентом

Фото: vk.com/Steam

Крупнейшая игровая платформа Steam удалила еще 11 страниц с запрещенным контентом за неделю. Соответствующая информация появилась на официальном портале Роскомнадзора.

"Компания Steam выполнила требования закона об удалении запрещенной информации. Ссылки на 11 интернет-страниц, внесенных ранее в Реестр, будут из него исключены. В общей сложности платформа удалила более 260 материалов, содержащих противоправный контент", – уточняется в публикации.

Роскомнадзор пока не планирует вводить какие-либо ограничения в отношении Steam. При этом ведомство фиксировало случаи размещения на сервисе противоправного контента, который был внесен в Единый реестр запрещенной информации. В большинстве случаев компания выполняла требования РКН.

В феврале 2024 года ведомство уже вносило сайт сообщества Steam в реестр запрещенной информации. Затем Роскомнадзор исключил одну из страниц сообщества после удаления запрещенного контента.

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