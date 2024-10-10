Роскомнадзор опроверг разблокировку Discord

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Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки мессенджера Discord. Сервис заблокирован на территории страны, передает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

"Рекомендуем СМИ, блогерам и другим интернет-ресурсам не публиковать недостоверную информацию", – сказали в Роскомнадзоре.

Discord был заблокирован на территории России 8 октября за нарушение требований законодательства. По данным Роскомнадзора, сервис использовался в террористических и экстремистских целях, для вербовки граждан, продажи наркотических средств и размещения противоправной информации.

Власти России пытались вести диалог с мессенджером Discord об удалении нелегального контента, однако в ответ получили бездействие, из-за которого и был заблокирован сервис, заявили в Госдуме.

Так, в начале октября Роскомнадзор обратился к Discord с требованием удалить 947 материалов, которые содержали детскую порнографию, призывы к экстремизму и прочий противоправный контент.

При этом работу Discord в России могут возобновить, если сервис выполнит требования российского законодательства, считает глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.