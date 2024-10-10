Движение транспорта перекроют в центре Москвы 13 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 17:31

Технологии

Роскомнадзор опроверг разблокировку Discord

Фото: 123RF/diegothomazini

Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки мессенджера Discord. Сервис заблокирован на территории страны, передает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

"Рекомендуем СМИ, блогерам и другим интернет-ресурсам не публиковать недостоверную информацию", – сказали в Роскомнадзоре.

Discord был заблокирован на территории России 8 октября за нарушение требований законодательства. По данным Роскомнадзора, сервис использовался в террористических и экстремистских целях, для вербовки граждан, продажи наркотических средств и размещения противоправной информации.

Власти России пытались вести диалог с мессенджером Discord об удалении нелегального контента, однако в ответ получили бездействие, из-за которого и был заблокирован сервис, заявили в Госдуме.

Так, в начале октября Роскомнадзор обратился к Discord с требованием удалить 947 материалов, которые содержали детскую порнографию, призывы к экстремизму и прочий противоправный контент.

При этом работу Discord в России могут возобновить, если сервис выполнит требования российского законодательства, считает глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Читайте также


технологии
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика