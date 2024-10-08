Депутат Горелкин: ответом на призыв к Discord удалить нелегальный контент было бездействие

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Российские власти пытались вести диалог с мессенджером Discord об удалении нелегального контента, однако в ответ получили бездействие, из-за которого и был заблокирован сервис. Об этом рассказал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Компания добилась того, к чему упорно шла еще с 2021 года, когда Discord был включен в список "на приземление". К сожалению, платформа решила игнорировать законодательство России, систематически отказывалась удалять контент, признанный неправомерным", – цитирует его ТАСС.

По словам парламентария, речь шла также и о материалах политического содержания, пропаганде азартных игр и детской порнографии.

В свою очередь, член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА Новости сообщил, что блокировка мессенджера стала сигналом другим иностранным IT-компаниям. Как он отметил, блокировка Discord направлена на обеспечение безопасности российских пользователей.

"Но хочу в очередной раз напомнить – нашим гражданам переживать не о чем. Среди отечественных площадок легко подобрать как решение для коммуникации с друзьями во время игры, так и программу для групповых созвонов и дистанционного обучения", – сказал депутат.

Парламентарий уверен, что сервис представляет опасность для детей из-за деструктивного контента и мошенничества.

Роскомнадзор заблокировал Discord за нарушение требований законодательства 8 октября. Ведомство объяснило, что сервис использовался в террористических и экстремистских целях, для вербовки граждан, продажи наркотических средств и размещения противоправной информации.

При этом РКН уже обращался к Discord с требованием удалить 947 противоправных материалов. Однако ряд соответствующих материалов так и не был удален.

