Турция заблокировала доступ к мессенджеру Discord

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Турецкие власти приняли решение о блокировке доступа к мессенджеру Discord на территории страны. Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на главу Минюста Турции Йылмаза Тунча.

По словам министра, данное решение было принято в связи с достаточными подозрениями в адрес сервиса в совершении преступлений "сексуального насилия над детьми и непристойности".

"Мы полны решимости защитить нашу молодежь и детей – гарантию нашего будущего – от вредных публикаций, которые представляют собой преступление в социальных сетях и интернете. Мы никогда не позволим пошатнуть фундамент нашей социальной структуры", – заявил Тунч.

Накануне Discord также был заблокирован в России за нарушение требований законодательства. По данным Роскомнадзора, сервис использовался в террористических и экстремистских целях, для вербовки граждан, продажи наркотических средств и размещения противоправной информации.

Власти РФ пытались вести диалог с мессенджером Discord об удалении нелегального контента, однако в ответ получили бездействие, из-за которого и был заблокирован сервис, заявили в Госдуме.

Так, в начале октября Роскомнадзор обратился к Discord с требованием удалить 947 противоправных материалов, которые содержали детскую порнографию, призывы к экстремизму и прочий противоправный контент.