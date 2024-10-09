Discord прокомментировал блокировку сервиса в России и Турции

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Сервис Discord знает о блокировках в России и Турции и планирует разобраться в ситуации, следует из заявления на портале для отслеживания доступности мессенджера.

При этом всю ситуацию с подключением к Discord представители платформы назвали "неразрешенным инцидентом".

Сервис был заблокирован в России 8 октября за нарушение требований законодательства. По данным Роскомнадзора, сервис использовался в террористических и экстремистских целях, для вербовки граждан, продажи наркотических средств и размещения противоправной информации.

Власти России пытались вести диалог с мессенджером Discord об удалении нелегального контента, однако в ответ получили бездействие, из-за которого и был заблокирован сервис, заявили в Госдуме.

Так, в начале октября Роскомнадзор обратился к Discord с требованием удалить 947 материалов, которые содержали детскую порнографию, призывы к экстремизму и прочий противоправный контент.

Турецкие власти приняли решение о блокировке доступа к мессенджеру 9 октября. Свое решение они объяснили подозрениями в адрес сервиса в совершении преступлений "сексуального насилия над детьми и непристойности".