Хинштейн: работу Discord в РФ возобновят, если он выполнит требования законодательства

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Работу Discord в России могут возобновить, если сервис выполнит требования российского законодательства, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что это станет возможным, если сервис удалит противоправные материалы и обеспечит авторизацию пользователей.

Сервис был заблокирован в России 8 октября за нарушение требований законодательства. По данным Роскомнадзора, сервис использовался в террористических и экстремистских целях, для вербовки граждан, продажи наркотических средств и размещения противоправной информации.

Власти России пытались вести диалог с мессенджером Discord об удалении нелегального контента, однако в ответ получили бездействие, из-за которого и был заблокирован сервис, заявили в Госдуме.

Так, в начале октября Роскомнадзор обратился к Discord с требованием удалить 947 материалов, которые содержали детскую порнографию, призывы к экстремизму и прочий противоправный контент.

Турецкие власти также приняли решение о блокировке доступа к мессенджеру 9 октября. Свое решение они объяснили подозрениями в адрес сервиса в совершении преступлений "сексуального насилия над детьми и непристойности".