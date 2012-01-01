Вице-спикер Госдумы Даванков призвал разблокировать Discord

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord вечером 8 октября. Сервис неоднократно нарушал российские законы и отказывался удалять запрещенную информацию, подчеркнули в ведомстве. Однако некоторые пользователи соцсетей и даже депутаты выступили в защиту мессенджера. Подробнее о ситуации расскажет Москва 24.
Нарушили закон
На проблемы с доступом в мессенджер Discord россияне начали жаловаться утром 8 октября. Многие пользователи рассказывали в соцсетях, что не могли войти в аккаунт или организовать коллективный звонок.
Вечером 8 октября Роскомнадзор выпустил официальное заявление о блокировке сервиса на всей территории страны.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор направил администрации Discord требование убрать 947 материалов, которые содержали детскую порнографию, призывы к экстремизму и самоубийству, вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений, пропаганду ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ) и наркотический контент. По данным ведомства, не все из этого было удалено.
Кроме того, платформа была оштрафована на шесть миллионов рублей за нарушение российского законодательства, однако ее руководство проигнорировало судебное решение, подчеркнули в Роскомнадзоре.
Интересно, что почти сразу после сообщений о блокировке Discord сайт ведомства подвергся DDoS-атакам. Как рассказали там, всплески трафика поступали из зарубежных сетей. Однако атаки не достигли цели, и ресурсы Роскомнадзора работают без ограничений, отметили в ведомстве.
Кроме того, 9 октября мессенджер заблокировали в Турции за отказ предоставить требующуюся информацию службам безопасности, объяснили власти страны. Администрация Discord в специальном уведомлении назвала ситуацию в России и Турции "неразрешенным инцидентом" и подчеркнула, что разбирается в случившемся.
"Точка невозврата"
Российские власти пытались вести переговоры с руководством Discord, однако оно выбрало бездействие. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин также заметил, что блокировка мессенджера направлена на обеспечение безопасности российских пользователей, так как сервис представляет опасность для детей из-за деструктивного контента и мошенничества. Кроме того, он назвал это "сигналом другим иностранным IT-компаниям".
При этом парламентарий убежден, что россиянам в данной ситуации не о чем переживать.
"Среди отечественных площадок легко подобрать как решение для коммуникации с друзьями во время игры, так и программу для групповых созвонов и дистанционного обучения", – сказал Немкин.
Однако с коллегами не согласился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. В своем телеграм-канале со ссылкой на данные Mediascope он написал, что в России сервисом пользуются от 25 до 40 миллионов человек. По мнению парламентария, мессенджер полезен для студентов и преподавателей, репетиторов в онлайн-школах, и по функционалу его не могут заменить другие площадки. В связи с этим Даванков сообщил о подготовке обращения в Роскомнадзор с требованием отменить принятое решение.
Депутат подчеркнул, что с интернетом необходимо уметь работать, а не запрещать все подряд. По его мнению, без конкуренции в России никогда не появится своих аналогов.
"Испортили настроение миллионам геймеров"
В социальных сетях многие пользователи признались, что огорчены решением заблокировать Discord. В частности, певец Егор Крид иронично намекнул в своем телеграм-канале, что таким образом можно дойти до абсурда. Позднее исполнитель удалил запись из-за негатива, который начался в комментариях.
В Сети многие также отметили, что в России на сегодняшний день нет качественных аналогов, которые могли бы полностью заменить заблокированную площадку.
"Ушла эпоха. Еще в 2020 году для себя его открыла, когда с семьей на карантине сидели. Через него играли в игры и общались, ничего плохого там точно не было", – поделилась Олеся.
Некоторые пользователи заметили, что мессенджер был полезен не только для игр. В частности, там проходили занятия с репетиторами и звонки по работе.
"Я не натыкался на какую-то "запрещенку" там. Это, конечно, не значит, что ее там не было. Но, вероятно, она всплывала только у тех, кто этим интересовался. В основном же там было все спокойно", – написал Евгений.
Однако среди комментаторов нашлись и те, кто поддержал блокировку, раз площадка игнорирует призывы учитывать российское законодательство.
А некоторые комментаторы и вовсе отметили, что даже не знали о существовании такого мессенджера до нынешних событий, поэтому спокойно отнеслись к решению Роскомнадзора.
"Не пользовалась никогда и не собираюсь. Если запретили, значит, было за что", – добавила Наталья.
Помимо прочего, пользователи заметили, что "любители Discord" со временем все же смогут адаптироваться к отечественным платформам.