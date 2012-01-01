Вице-спикер Госдумы Даванков призвал разблокировать Discord

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord вечером 8 октября. Сервис неоднократно нарушал российские законы и отказывался удалять запрещенную информацию, подчеркнули в ведомстве. Однако некоторые пользователи соцсетей и даже депутаты выступили в защиту мессенджера. Подробнее о ситуации расскажет Москва 24.

Нарушили закон

На проблемы с доступом в мессенджер Discord россияне начали жаловаться утром 8 октября. Многие пользователи рассказывали в соцсетях, что не могли войти в аккаунт или организовать коллективный звонок.

Discord – это платформа для общения в текстовом, аудио- или видеоформате. Особенно сервис популярен среди геймеров, которые связываются там во время совместных игр. Чаще всего пользователи общаются там внутри открытых или закрытых групп, куда можно попасть по ссылке-приглашению.



Вечером 8 октября Роскомнадзор выпустил официальное заявление о блокировке сервиса на всей территории страны.





из сообщения Роскомнадзора Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор направил администрации Discord требование убрать 947 материалов, которые содержали детскую порнографию, призывы к экстремизму и самоубийству, вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений, пропаганду ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ) и наркотический контент. По данным ведомства, не все из этого было удалено.

Кроме того, платформа была оштрафована на шесть миллионов рублей за нарушение российского законодательства, однако ее руководство проигнорировало судебное решение, подчеркнули в Роскомнадзоре.

Интересно, что почти сразу после сообщений о блокировке Discord сайт ведомства подвергся DDoS-атакам. Как рассказали там, всплески трафика поступали из зарубежных сетей. Однако атаки не достигли цели, и ресурсы Роскомнадзора работают без ограничений, отметили в ведомстве.

Кроме того, 9 октября мессенджер заблокировали в Турции за отказ предоставить требующуюся информацию службам безопасности, объяснили власти страны. Администрация Discord в специальном уведомлении назвала ситуацию в России и Турции "неразрешенным инцидентом" и подчеркнула, что разбирается в случившемся.

"Точка невозврата"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российские власти пытались вести переговоры с руководством Discord, однако оно выбрало бездействие. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.





Антон Горелкин заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Речь шла даже не о каких-то материалах политического содержания, а о пропаганде азартных игр и детской порнографии. По всем эпизодам размещения противоправного контента российские власти пытались вести с компанией диалог, но каждый раз своим бездействием она доводила ситуацию до суда и штрафов – а теперь довела до точки невозврата.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин также заметил, что блокировка мессенджера направлена на обеспечение безопасности российских пользователей, так как сервис представляет опасность для детей из-за деструктивного контента и мошенничества. Кроме того, он назвал это "сигналом другим иностранным IT-компаниям".

При этом парламентарий убежден, что россиянам в данной ситуации не о чем переживать.

"Среди отечественных площадок легко подобрать как решение для коммуникации с друзьями во время игры, так и программу для групповых созвонов и дистанционного обучения", – сказал Немкин.

Однако с коллегами не согласился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. В своем телеграм-канале со ссылкой на данные Mediascope он написал, что в России сервисом пользуются от 25 до 40 миллионов человек. По мнению парламентария, мессенджер полезен для студентов и преподавателей, репетиторов в онлайн-школах, и по функционалу его не могут заменить другие площадки. В связи с этим Даванков сообщил о подготовке обращения в Роскомнадзор с требованием отменить принятое решение.





Владислав Даванков вице-спикер Госдумы Такими темпами в стране скоро не останется соцсетей и сервисов, доступных без VPN. Видимо, предприимчивые продавцы техники будут устанавливать анонимайзеры на телефон еще перед продажей – как обязательное приложение. Уже сейчас на встречах со студентами 95% из них признаются, что используют VPN.

Депутат подчеркнул, что с интернетом необходимо уметь работать, а не запрещать все подряд. По его мнению, без конкуренции в России никогда не появится своих аналогов.

"Испортили настроение миллионам геймеров"

В социальных сетях многие пользователи признались, что огорчены решением заблокировать Discord. В частности, певец Егор Крид иронично намекнул в своем телеграм-канале, что таким образом можно дойти до абсурда. Позднее исполнитель удалил запись из-за негатива, который начался в комментариях.



(мессенджер Telegram. – Прим. ред.) , звонки, доступ домой, еду, воздух.

Егор Крид певец Заблокали Discord, в котором мы сидим с пацанами каждый день. Вааааау! А че мелочиться? Заблокайте "телегу", звонки, доступ домой, еду, воздух.

В Сети многие также отметили, что в России на сегодняшний день нет качественных аналогов, которые могли бы полностью заменить заблокированную площадку.

"Ушла эпоха. Еще в 2020 году для себя его открыла, когда с семьей на карантине сидели. Через него играли в игры и общались, ничего плохого там точно не было", – поделилась Олеся.





Дмитрий пользователь соцсетей Просто настроение испортили миллионам российских геймеров. Я даже не помню ни одного знакомого из России за четыре года, который бы играл в игры и при этом не сидел в Discord. Мы перешли в Telegram, тут тоже есть голосовой чат. Но все равно далеко не тот функционал...

Некоторые пользователи заметили, что мессенджер был полезен не только для игр. В частности, там проходили занятия с репетиторами и звонки по работе.

"Я не натыкался на какую-то "запрещенку" там. Это, конечно, не значит, что ее там не было. Но, вероятно, она всплывала только у тех, кто этим интересовался. В основном же там было все спокойно", – написал Евгений.

Однако среди комментаторов нашлись и те, кто поддержал блокировку, раз площадка игнорирует призывы учитывать российское законодательство.





Николай пользователь А никто не думал, что плохо не соблюдать законы страны, в которой присутствует данный софт? Не хотят сотрудничать, туда и дорога. Почему-то никто не пишет, что в Европе все регулируется жестко.

А некоторые комментаторы и вовсе отметили, что даже не знали о существовании такого мессенджера до нынешних событий, поэтому спокойно отнеслись к решению Роскомнадзора.

"Не пользовалась никогда и не собираюсь. Если запретили, значит, было за что", – добавила Наталья.

Помимо прочего, пользователи заметили, что "любители Discord" со временем все же смогут адаптироваться к отечественным платформам.

