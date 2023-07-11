Суд оштрафовал Discord на 6 млн руб за неудаление порнографических изображений

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Мировой суд Москвы оштрафовал приложение для общения Discord на 6 миллионов рублей за неудаление порнографических изображений с несовершеннолетними или информации для привлечения к участию в подобных мероприятиях. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Discord Inc. признан виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ").

Ранее Роскомнадзор пригрозил блокировкой фотохостингу Shutterfly из-за содержащейся на нем детской порнографии. На сервисе было выявлено 37 страниц с изображениями эротического и порнографического характера, где действующими лицами выступают несовершеннолетние.

Также суд оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговую платформу Twitch за неудаление трех видеороликов о спецоперации на Украине. Они представляют собой ложную информацию о ходе СВО.

Суд РФ оштрафовал Google за неуплату антимонопольного штрафа на 4 млрд рублей