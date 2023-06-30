Роскомнадзор пригрозил заблокировать фотохостинг Shutterfly за детскую порнографию

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Роскомнадзор пригрозил блокировкой фотохостингу Shutterfly из-за содержащейся на нем детской порнографии. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, Shutterfly внесли в реестр запрещенной информации. Если в течение суток сервис не удалит 37 страниц с изображениями эротического и порнографического характера, где действующими лицами выступают несовершеннолетние, к нему ограничат доступ.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам "ОВД-Инфо" (СМИ, выполняющее функцию иностранного агента в РФ). Указывалось, что это произошло после запроса Минюста России.

Также Росздравнадзор заблокировал более 57,5 тысячи порталов за несанкционированную продажу лекарственных препаратов. Отмечалось, что всего сотрудниками было рассмотрено 85 899 интернет-ресурсов.

Роскомнадзор планирует внедрить новую систему блокировки телефонных мошенников