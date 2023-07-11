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12:03

Технологии

Twitch обязали выплатить 4 млн рублей за неудаление фейков о ходе СВО

Фото: 123RF/nikkimeel

Судебный участок мирового судьи в столице оштрафовал на четыре миллиона рублей стриминговую платформу Twitch за неудаление запрещенного в России контента, пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Протокол на сервис был составлен в связи с отказом удалить ложную информацию. Речь идет о трех видеороликах о спецоперации на Украине.

Кроме того, суд оштрафовал на один миллион рублей агентство для дайверов и инструкторов International Training. Согласно материалам дела, оно нарушило законодательство РФ в сфере персональных данных. Известно, что штаб-квартира агентства располагается в американском штате Флорида.

Ранее стало известно, что суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за 32 телеграм-канала с ложной информацией о действиях российской армии в зоне СВО. В материалах указывалось, что Роскомнадзор отправлял мессенджеру требования удалить эти канала, в том числе ресурсы СМИ-иностранных агентов.

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