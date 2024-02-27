27 февраля, 16:19Технологии
РКН внес сообщество Steam в реестр запрещенной информации
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Роскомнадзор внес сайт сообщества игровой площадки Steam в реестр ресурсов, содержащих запрещенную к распространению в России информацию. Об этом говорится на сайте ведомства.
Согласно реестру, домен сообщества внесен в список на основании решения МВД РФ от 22 февраля. Основная страница самой игровой площадки в реестре отсутствует.
Ранее в Steam уточняли, что с 20 ноября 2023 года на площадке отменяют валюту в виде турецкой лиры и аргентинского песо. Цены для пользователей из Турции и Аргентины были пересчитаны в доллары из-за сильной волатильности валют.
В прошлом году РКН вносил в реестр запрещенной информации ссылки 15 материалов на стриминговой платформе Twitch. По версии ведомства, там содержалась информация об азартных играх.
Российские спортсмены стали первыми чемпионами "Игр будущего" по кибатлетике
Читайте также
- В Роскомнадзоре объяснили недоступность зарубежных интернет-сервисов сбоями в их работе
- Онлайн-сервисы обяжут напоминать гражданам об оплате