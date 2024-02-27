РКН внес сообщество Steam в реестр запрещенной информации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор внес сайт сообщества игровой площадки Steam в реестр ресурсов, содержащих запрещенную к распространению в России информацию. Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно реестру, домен сообщества внесен в список на основании решения МВД РФ от 22 февраля. Основная страница самой игровой площадки в реестре отсутствует.

Ранее в Steam уточняли, что с 20 ноября 2023 года на площадке отменяют валюту в виде турецкой лиры и аргентинского песо. Цены для пользователей из Турции и Аргентины были пересчитаны в доллары из-за сильной волатильности валют.

В прошлом году РКН вносил в реестр запрещенной информации ссылки 15 материалов на стриминговой платформе Twitch. По версии ведомства, там содержалась информация об азартных играх.

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