РКН не получал информацию об утечке данных клиентов антивируса "Доктор Веб"

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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) не получала информацию от антивируса "Доктор Веб" об утечке персональных данных их клиентов. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ведомства.

В соответствии с законом №152-ФЗ в случае утечки персональных данных оператор обязан незамедлительно уведомить об этом Роскомнадзор в течение суток.

"По состоянию на 12:00 9 октября 2024 года уведомление об утечке персональных данных от компании "Доктор Веб" в ведомство не поступало", – говорится в сообщении.

Тем временем правительство России прорабатывает поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах за утечки персональных данных, предусматривающие смягчение наказания, если оператор выполняет ряд условий.

Для смягчения наказания в случае утечки оператор должен нести расходы на информационную безопасность, соблюдать требования к защите персональных данных и производить денежные выплаты пострадавшим.