Кабмин прорабатывает поправки о смягчении санкций за утечки персональных данных

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Правительство России прорабатывает поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах за утечки персональных данных, предусматривающие смягчение наказания, если оператор выполняет ряд условий. Об этом сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин.

По его словам, проект поправок правительства России к законопроекту о штрафах за утечки персональных данных прорабатывается Минюстом России совместно с Минцифры России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

"Прорабатывается вопрос об установлении возможности снижения размера административной ответственности за допущенные оператором утечки персональных данных в случае одновременного выполнения оператором ряда условий", – приводит слова сенатора ТАСС.

Так, оператор персональных данных для смягчения наказания в случае утечки должен осуществлять ежегодные расходы на мероприятия по обеспечению информационной безопасности не ниже определенного размера, доказать соблюдение требований к защите персональных данных, а также произвести денежные выплаты пострадавшим от утечки гражданам.

Ранее исследователи выявили, что с января по июнь 2024 года российские компании выявили 144 случая утечки данных, включая 46 миллионов e-mail адресов и 140 миллионов телефонных номеров. По данным экспертов, за последнее время объем краж личных данных рос темпами около 40% в год.

