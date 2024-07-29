"Известия": за полгода в Сеть утекло 140 млн номеров россиян

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С января по июнь текущего года у российских компаний зафиксировали 144 случая утечки данных, включавших 46 миллионов уникальных e-mail адресов и 140 миллионов номеров, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование российского сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета.

По данным экспертов, в последнее время объем краж личных данных рос темпами около 40% в год. В то же время, если сравнивать с первым полугодием 2023 года, то количество "сливов" снизилось с 207 до 144 инцидентов, а объемы попавшей в сеть информации выросли только на 14%.

В Роскомнадзоре заявили, что за шесть месяцев выявили 73 факта утечек персональных данных против 110 подобных случаев за аналогичный период прошлого года. За полгода из-за "сливов" в открытый доступ попало более 600 миллионов записей, и это касается не только уникальной информации. В прошлом году этот показатель составлял 200 миллионов.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о дополнительной защите персональных данных россиян. Главный смысл проекта в том, что согласие на обработку персональных данных человека всегда должно оформляться как отдельный, самостоятельный акт.

Сейчас банки, торговые сети и другие участники рынка часто дают клиенту единый договор, в котором согласие на передачу и обработку персональных данных стоит в общем ряду. В случае принятия закона согласие на обработку в обязательном порядке будет оформляться отдельно. В том числе от договоров и других согласий на обработку данных.

Благодаря данной инициативе должны снизиться риски утечек и криминального оборота персональных данных.