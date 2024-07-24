В ГД внесен законопроект о дополнительной защите персональных данных

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В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект о дополнительной защите персональных данных россиян. Об этом в своем телеграм-канале рассказал один из авторов инициативы, глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Вместе с коллегами по ИТ-комитету и сенаторами внесли в Госдуму сегодня законопроект, который призван дополнительно защитить персональные данные россиян", – написал он.

Депутат рассказал, что главный смысл проекта в том, что согласие на обработку персональных данных человека всегда должно оформляться как отдельный, самостоятельный акт.

Он уточнил, что сейчас банки, торговые сети и другие участники рынка часто подсовывают клиенту единый договор, в котором согласие на передачу и обработку персональных данных стоит в общем ряду.

В случае принятия закона согласие на обработку в обязательном порядке будет оформляться отдельно, подчеркнул Хинштейн. В том числе от договоров и других согласий на обработку данных.

По словам депутата, благодаря данной инициативе должны снизиться риски утечек и криминального оборота персональных данных.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор может облегчить россиянам отказ от обработки персональных данных. Как отметил замруководителя ведомства Милон Вагнер, россияне должны иметь возможность отозвать согласие на обработку персональных данных "в один клик".

"Система управления согласиями" может включить в себя механизм отказа от обработки персональных данных. Уже в сентябре может быть рассмотрен профильный законопроект.