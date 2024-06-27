"Коммерсант": в РФ хотят облегчить отказ граждан от обработки персональных данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Власти РФ предлагают облегчить порядок отзыва согласий граждан на обработку их персональных данных, передает газета "Коммерсант".

Замруководителя Роскомнадзора Милон Вагнер указал, что россияне должны иметь возможность отозвать согласие на обработку персональных данных "в один клик". С его слов, большая часть существующих сейчас согласий не в интересах граждан, в связи с чем нужно разработать обязательные стандарты работы с данными.

"Система управления согласиями", создаваемая Минцифры на базе портала "Госуслуги", может включить в себя механизм отказа от обработки персональных данных. Поскольку это потребует доработки нормативов, уже в сентябре может быть рассмотрен профильный законопроект, пишет газета.

Эксперты считают, что последствия изменений могут сказаться на компаниях, работающих с персональными данными россиян. В частности, компаниям для того, чтобы обеспечить возможность отзыва персональных данных, придется найти ресурсы и перестроить процессы.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что более 500 миллионов записей о россиянах попали в Сеть в этом году. Ведомство организовало соответствующее расследование.

Также в 2024 году стало намного больше случаев компрометации данных. При этом объем утечек в текущем году уменьшился.