Роскомнадзор не планирует вводить ограничения в отношении игровой платформы Steam

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В настоящее время Роскомнадзор не планирует вводить какие-либо ограничения в отношении игровой платформы Steam, сообщили представители ведомства РИА Новости.

Роскомнадзор фиксировал случаи размещения на сервисе противоправного контента, который был внесен в Единый реестр запрещенной информации.

В большинстве случаев компания выполняла требования РКН, вследствие чего были удалены около 250 материалов. В настоящее время ведомство ожидает удаления еще 10 страниц с противоправным контентом.

Согласно статье 15.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", после включения ссылки в Единый реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка интернет-страницы. Вместо этого провайдеру хостинга и владельцу интернет-ресурса направляется требование об удалении запрещенной информации, пояснили в ведомстве.

При этом в феврале 2024 года РКН уже вносил сообщество Steam в реестр запрещенной информации.

Discord тем временем заблокирован в России за нарушение требований законодательства. По данным РКН, сервис использовался в террористических и экстремистских целях, для вербовки граждан, продажи наркотических средств и размещения противоправной информации.