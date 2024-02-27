РКН исключил из реестра страницу сообщества Steam после удаления запрещенного контента

Фото: depositphotos/ayubov.azret.gmail.com

Роскомнадзор исключил одну из страниц сообщества игровой площадки Steam из реестра запрещенной в РФ информации. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Причиной включения послужила одна из публикаций в сообществе площадки, где размещалась информация о способах изготовления наркотиков, уточнили в РКН. На основании этого страницу включили в реестр, однако, подчеркнули в пресс-службе, блокировка портала и материала на территории РФ не проводилась.

"В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещенную на территории РФ информацию интернет-страница исключена из реестра", – сказали в пресс-службе ведомства.

О внесении ресурса стало известно во вторник, 27 февраля. На сайте РКН размещалась информация о том, что домен сообщества внесен в список на основании решения МВД РФ от 22 февраля.

Роскомнадзор сможет ограничить деятельность сайтов с инструкциями по обходу блокировок