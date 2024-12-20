РКН опроверг данные об обязанности операторов выявлять треш-стримы

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Информация о том, что операторов связи якобы обяжут оперативно выявлять трансляции треш-стримов, не является достоверной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Ранее СМИ сообщили, что по новому приказу РКН у операторов якобы появится новая обязанность. Кроме выявления подобных стримов, они должны якобы сообщать и другие сведения: место трансляции, автора, сетевой адрес и возможность оперативной блокировки.

"Документ, устанавливающий указанные требования к операторам связи, Роскомнадзор не разрабатывал и не размещал", – опровергли в ведомстве.

Ранее закон о запрете треш-стримов подписал Владимир Путин. К ним относится и другая информация, которая содержит противоправные и насильственные действия.

Меры по ограничению доступа к таким информационным ресурсам будут приниматься РКН по требованию Генпрокуратуры.

