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20 декабря, 21:07

Технологии

РКН опроверг данные об обязанности операторов выявлять треш-стримы

Фото: depositphotos/stockasso

Информация о том, что операторов связи якобы обяжут оперативно выявлять трансляции треш-стримов, не является достоверной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Ранее СМИ сообщили, что по новому приказу РКН у операторов якобы появится новая обязанность. Кроме выявления подобных стримов, они должны якобы сообщать и другие сведения: место трансляции, автора, сетевой адрес и возможность оперативной блокировки.

"Документ, устанавливающий указанные требования к операторам связи, Роскомнадзор не разрабатывал и не размещал", – опровергли в ведомстве.

Ранее закон о запрете треш-стримов подписал Владимир Путин. К ним относится и другая информация, которая содержит противоправные и насильственные действия.

Меры по ограничению доступа к таким информационным ресурсам будут приниматься РКН по требованию Генпрокуратуры.

Владимир Путин подписал поправки в закон, запрещающий треш-стримы

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