Глава Сбербанка Греф резко высказался о блогерах

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Люди, которые решили стать блогерами, ничего не умеют, кроме того, что болтать языком. Таким мнением поделился глава Сбербанка Герман Греф на VIII конференции "СберУниверситета".

При этом блогеры являются одними из самых зарабатывающих людей, отметил Греф. По его словам, если человек чего-то добился в жизни, то у него не будет времени на блогерство.

"А неудачники, которые ничего больше не умеют, кроме того, что болтать языком, они идут в блогеры. Я понимаю, что на себя навлек сейчас. У них времени больше, чем у меня. Но это же кошмар", – цитирует Грефа РБК.

Глава Сбера считает, что блогеры зарабатывают на миллионах людей, которые находятся в поиске, копируют какие-то несуразные практики и следуют совершенно немыслимым советам.

Ранее стало известно, что блогеров и коучей могут обязать утверждать и разрабатывать свои курсы и тренинги согласно госстандартам образования РФ. В Рособрнадзоре отметили, что подобные курсы не подлежат государственной аккредитации.

В феврале текущего года Госдума приняла законопроект, запрещающий распространение фото- и видеоматериалов с изображением жестокости, в том числе треш-стримы. Изменения были внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".