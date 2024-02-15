Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете треш-стримов

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Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект, который запрещает распространять фото- и видеоматериалы с изображением жестокости, в том числе треш-стримы. Проект был внесен группой сенаторов и депутатов в декабре прошлого года, сообщает ТАСС.

Изменения вносятся в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Согласно тексту документа, распространение фото- и видеоматериалов с противоправными действиями, совершенными с жестокостью, их последствиями и призывами к совершению подобных деяний станет основанием для включения ресурса в реестр запрещенных сайтов на территории РФ. Законопроект также подразумевает обязанность владельцев соцсетей выявлять такие материалы.

В законе "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" отмечается, что такие материалы являются информацией, запрещенной к распространению среди детей.

В марте прошлого года комитет ГД по молодежной политике подготовил законопроект, который приравнивает треш-стримы к отягчающим обстоятельствам при назначении дальнейших наказаний за преступления. Председатель комитета Артем Метелев подчеркнул, что первое решение приравнивает преступление, совершенное в прямом эфире и на глазах множества зрителей, к отягчающему обстоятельству. Второе решение предлагает в несколько раз повысить штрафы за саму деятельность стримеров.

В сентябре Верховный суд РФ поддержал законопроект, который предлагает ввести уголовную ответственность в отношении треш-стримеров. Как рассказал председатель Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, документ приравнивает треш-стримы к отягчающим обстоятельствам при назначении дальнейших наказаний за преступления.

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