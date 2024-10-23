Фото: tiktok.com/@baba.masha.1926

Российская TikTok-блогер баба Маша умерла на 99-м году жизни. Об этом сказано в ее телеграм-канале.

"Нет слов, как больно", – следует из сообщения, опубликованного 22 октября.

Баба Маша размещала ролики с простыми рецептами. Например, ее видео, на котором она готовит котлеты из риса и рыбных консервов, набрало свыше 40 миллионов просмотров, а выпечка тонких блинчиков – 54 миллиона.

Блогер 20 октября опубликовала видеообращение, в котором сообщила, что заболела и вызывала скорую помощь. Баба Маша говорила, что после прибытия врачей ей на время стало лучше.

