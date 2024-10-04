Немецкий стример CommanderKrieger перенес инсульт в прямом эфире

Фото: youtube.com/Andre Krieger

Стример из Германии Андре Кригер, известный как CommanderKrieger, перенес инсульт во время прямого эфира. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание Bild.

Во время трансляции 44-летнему Кригеру не удалось прочитать сообщение от своего зрителя, и он с юмором предположил, что у него может быть инсульт. В видео, где он рассказал о случившемся, стример поделился, что в тот момент его зрение начало ухудшаться – оно сузилось до небольшой области. После Кригер испытал сильное головокружение.

Завершив трансляцию, мужчина лег спать. На следующий день он решил отправиться в больницу, где врачи подтвердили инсульт. Ему также сообщили, что если он не изменит свой нынешний образ жизни, то проживет не больше десяти лет.

Стример рассказал, что пьет исключительно газированные напитки и весит 170 килограммов. Однако он дал обещание поменять свои привычки.

Ранее в Тверской области мужчина погиб во время треш-стрима. Блогер RTeshka с двумя знакомыми в квартире вел стрим, во время которого один из участников получил задание выпить определенное количество алкоголя за вознаграждение. Мужчине стало плохо, после чего он скончался.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").