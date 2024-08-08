Путин подписал закон о запрете треш-стримов

Фото: depositphotos/MediaWhalestock

Владимир Путин подписал закон о запрете распространения информации, которая содержит противоправные и насильственные действия. К ней в том числе относятся так называемые треш-стримы. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Изменения вносятся в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Поправки запрещают передачу и определяют порядок ограничения доступа к информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, а также содержащую изображение с признаками насильственных действий и распространяемую из хулиганских или корыстных побуждений.

Меры по ограничению доступа к таким информационным ресурсам будут приниматься Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

Президент РФ также подписал закон о введении штрафов за распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией противоправных и насильственных действий. Штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, а для юрлиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Одновременно со штрафами будет применяться конфискация оборудования, которое использовалось для изготовления таких материалов.

Закон, определяющий отягчающим обстоятельством по ряду статей публичную демонстрацию совершения преступления во время стрима, также подписан главой государства.

Согласно изменениям, которые внесены в Уголовный кодекс, отягчающим обстоятельством признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях. Также усилена уголовная ответственность за совершение десяти преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров. Среди них убийство, умышленное причинение вреда здоровью, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека.

Совет Федерации одобрил закон о запрете треш-стримов 2 августа. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее также призвал ужесточить наказание за демонстрацию преступлений в интернете. По его словам, видео провоцируют в комментариях особую агрессию, которая после переносится в реальность.